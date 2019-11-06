«Перечитайте его слова»: Песков прокомментировал заявление Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание президента РФ Владимира Путина о бакалавриате и магистратуре необходимо рассматривать в контексте дискуссии с конкретным спикером. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это же было в контексте. Тут не надо ничего трактовать. Надо просто перечитать слова Путина - они все есть на сайте», - приводит газета «Известия» комментарий Пескова.

Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку заявил, что сейчас этой научной отрасли не хватает специалистов. При этом глава государства напомнил, что раньше в педагогических вузах учились пять лет, теперь же по западному образцу создали бакалавриат и магистратуру, но для чего - президенту непонятно.

Стоит отметить, что Владимир Путин все же согласился, что для некоторых специальностей разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру является подходящим.