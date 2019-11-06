Затопленный город: в Вологде могут ввести режим ЧС

В Вологде из-за выпавших за последние два дня осадков, превысивших месячную норму, уровень воды в малых реках Шограш и Содема достиг рекордных показателей. В социальных сетях местные жители сообщают о затопленных гаражах и подвалах.

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Мэр города Сергей Воропанов утром 6 ноября побывал на мостах через разлившиеся реки.

«Оба моста на улице Петина возле 16 школы (автомобильный и пешеходный) находятся всего на несколько сантиметров выше уровня воды. Дал поручение организовать дежурство спасателей… Перелив произошел у моста в Осановском проезде. Для безопасности горожан здесь полностью перекрыто движение», - заявил градоначальник после осмотра переправ.

Воропанов отдал распоряжение проинспектировать и по возможности расчистить русла рек Шограш и Содема. При этом мэр подчеркнул, что, если осадки продолжатся, в городе будет введен режим ЧС.