Патриарх Кирилл предложил создать культурологический курс для школьников

Обобщающий культурологический курс для школьников предложил создать Патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Он заявил об этом на II съезде Общества русской словесности, председателем которого является.

Патриарх уточнил, что у современных подростков и молодежи представления об отечественной культуре фрагментарны и избирательны, отсутствует целостное восприятие уникальной богатой культуры многонациональной России.

«Я бы осмелился предложить подумать о возможности иметь некий обобщающий культурологический курс для основной школы... Чтобы не увеличивать и без того насыщенную школьную программу. Это мог быть, например, курс в рамках уже действующего одного или нескольких предметов, но должен быть какой-то стерженек в программе, вокруг которого и формировалось бы в сознании наших учащихся целостное понимание истории и культуры России», - приводит слова патриарха РИА Новости.

Его Святейшество уточнил, что подобный культурологический курс мог бы помочь молодым людям выбрать верные ориентиры в жизни, а также найти ответы «на вызовы, с которыми сталкиваются подростки в Интернете и социальных сетях, где зачастую ими усваиваются деструктивные модели поведения и человеческих взаимоотношений».

Патриарх предложил создать рабочую группу при Обществе русской словесности, в которой участвовали бы ученые, педагоги, представители духовенства и культуры. Он уточнил, что не стоит забывать и о «региональном компоненте» при разработке концепции курса. Молодежь должна знать историю своего края, которая укрепляет любовь к малой родине, считает патриарх Кирилл.