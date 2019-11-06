Умер литературный критик Лев Аннинский

Российский критик и литературовед Лев Аннинский ушел из жизни в возрасте 85 лет. Печальную новость сообщил писатель Александр Архангельский.

«Умер Лев Аннинский. Если кого из советских критиков и знали широкие читающие массы, то его», - написал Архангельский на своей странице в Facebook.

Писатель добавил, что церемония прощания состоится 8 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов.

Лев Аннинский родился в Ростове-на-Дону в 1934 году, окончил филологический факультет МГУ. Первая его рецензия была на роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Всего за свою жизнь он написал несколько тысяч статей.

Аннинский является обладателем различных профильных и государственных наград. Кроме того, он лауреат премии ТЭФИ в номинациях «Лучший сценарист», «Сценарист телевизионного документального фильма/сериала» и «Телевизионный документальный сериал».