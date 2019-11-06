«Огуречная вилка» приземлила три Boeing 737 Ryanair

Ирландская низкобюджетная авиакомпания Ryanair заявила и приостановке эксплуатации трех самолетов Boeing 737. Причина - обнаружение трещин между крылом и фюзеляжем. Решение о возобновлении полетов конкретных воздушных судов будет принято после детального изучения дефекта, уточняет The Guardian.

Авиакомпания-лоукостер Ryanair является крупнейшим эксплуатантом самолетов данного типа, в парке Ryanair их 450 штук. По предварительной информации, на ремонт трех самолетов придется потратить 825 тысяч долларов.

Это далеко не первый случай, когда Boeing 737 запрещают подниматься в воздух. По причине обнаружения схожих трещин, названых на авиационном жаргоне «огуречной вилкой» из-за сходства с вилкой для корнишонов, приостановлены полеты 50 лайнеров данной модификации по всему миру.

Как сообщают «Известия», на работу ирландской авиакомпании обнаружение дефектов не повлияет. Самолеты с трещинами заменят исправные лайнеры.