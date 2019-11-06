Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади

Турецкие силы безопасности задержали жену уничтоженного лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. Об этом, как сообщает RT, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в университете в Анкаре.

Кроме того, по словам Эрдогана, были задержаны сестра убитого террориста и ее муж.

«Я говорю это сегодня впервые. Мы поймали их на сирийской территории», - цитирует президента Турции РИА Новости.

Об уничтожении лидера ИГИЛ* сообщил 27 октября президент США Дональд Трамп. Он заявил, что террорист подорвал себя после того, как его блокировал американский спецназ.

Позже глава Белого дома выступил с заявлением, что у ИГИЛ* появился новый лидер и в США «точно знают, кто он». Имени при этом Трамп не назвал.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещена в РФ