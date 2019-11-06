«Ядерный шантаж»: в Госдепе оценили решение Ирана вновь обогащать уран

США осудили решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекта в Фордо. Вашингтон пригрозил Тегерану «максимальным давлением», а также призвал мировое сообщество последовать его примеру.

В Госдепе отметили, что Вашингтон не удивлен решением Ирана.

Представитель Госдепа добавил, что решение Фордо - это большой шаг «в неверном направлении». Вашингтон также обвинил Тегеран в попытке шантажа мирового сообщества.

«У Ирана нет никаких правдоподобных причин расширять свою программу обогащения, будь то в Фордо или в других местах. Единственная причина - попытка ядерного шантажа, которая только усугубит его политическую и экономическую изоляцию», - заявил представитель Госдепа.

В США также сообщили о намерении продолжить оказывать максимальное давление на режим до те пор, пока не будет прекращено «дестабилизирующее поведение».

«Знания, которые Иран может получить в результате исследований и разработок на новой центрифуге, необратимы. Они в конечном счете могут сократить время, которое потребуется Ирану для создания ядерного оружия, если он решит этого добиваться», - заключил представитель Госдепа.

Ранее стало известно, что с 6 ноября Тегеран начинает обогащение урана на объекте в Фордо на уровне 5%. Процесс был приостановлен ядерной сделкой, которая была заключена в 2015 году. Тогда в рамках формата «5+1» Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран договорились о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). С Ирана снимались санкции США в обмен на ограничение ядерной программы.