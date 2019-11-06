Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ядерный шантаж»: в Госдепе оценили решение Ирана вновь обогащать уран

Наталия Майорова
01:51 06.11.2019
Представитель Госдепа добавил, что решение Фордо - это большой шаг «в неверном направлении».
«Ядерный шантаж»: в Госдепе оценили решение Ирана вновь обогащать уран
© Фото: Christian Ohde imago stock&people Globallookpress

США осудили решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекта в Фордо. Вашингтон пригрозил Тегерану «максимальным давлением», а также призвал мировое сообщество последовать его примеру.

В Госдепе отметили, что Вашингтон не удивлен решением Ирана. 

Представитель Госдепа добавил, что решение Фордо - это большой шаг «в неверном направлении». Вашингтон также обвинил Тегеран в попытке шантажа мирового сообщества.

«У Ирана нет никаких правдоподобных причин расширять свою программу обогащения, будь то в Фордо или в других местах. Единственная причина - попытка ядерного шантажа, которая только усугубит его политическую и экономическую изоляцию», - заявил представитель Госдепа.

В США также сообщили о намерении продолжить оказывать максимальное давление на режим до те пор, пока не будет прекращено «дестабилизирующее поведение».

«Знания, которые Иран может получить в результате исследований и разработок на новой центрифуге, необратимы. Они в конечном счете могут сократить время, которое потребуется Ирану для создания ядерного оружия, если он решит этого добиваться», - заключил представитель Госдепа.

Ранее стало известно, что с 6 ноября Тегеран начинает обогащение урана на объекте в Фордо на уровне 5%. Процесс был приостановлен ядерной сделкой, которая была заключена в 2015 году. Тогда в рамках формата «5+1» Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран договорились о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). С Ирана снимались санкции США в обмен на ограничение ядерной программы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.11.2019, 22:46
Альтернатива «Википедии», «пещерные русофобы» и мягкая сила: главное из выступления Путина на Совете по русскому языку
Дата05.11.2019, 14:00
100 лет Военному университету Минобороны России: история и возможности легенды
Дата05.11.2019, 22:48
«Зенит» уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата05.11.2019, 17:55
Главком ВМФ рассказал, когда заложат ледокол «Николай Зубов»
Дата05.11.2019, 13:26
Первая в истории посадка Су-27К на палубу: уникальные кадры
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:58 В стране и мире
NI: США должны признать Крым для улучшения отношений с РФ
02:52 В стране и мире
СМИ: страны Запада встревожены интеграцией России и Белоруссии
02:18 В стране и мире
Ученые нашли причину развития рака
01:51 В стране и мире
«Ядерный шантаж»: в Госдепе оценили решение Ирана вновь обогащать уран
01:12 Эксклюзив
Видео
Губернатор сирийского Тартуса оставил запись в книге для почетных гостей на «Адмирале Эссене»
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые нашли причину развития рака
Видео
Солист «Агаты Кристи» спел для бойцов в Донбассе: видео
Видео
Дайверы обнаружили на дне моря почти тысячу бутылок редкого алкоголя
Черный список диетолога: врач перечислила самые опасные десерты
Звездная пыль: стали известны расценки артистов на новогодние корпоративы
Видео
Эксперт объяснил мотивацию НАТО, классифицировавшего Су-57 как «уголовника»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.