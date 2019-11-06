В России скончался знаменитый генетик Константин Скрябин

Скрябин впервые в мире определил полную последовательность ДНК, кодирующих все рибосомные РНК дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Также он установил полную первичную структуру генома вируса X картофеля, первичную структуру всех генов, определяющих синтез витамина В2, и целого ряда генов животных, растений и микроорганизмов.

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