В России скончался знаменитый генетик Константин Скрябин
Ученый стоял у истоков отечественной молекулярной биологии, генетической инженерии и биотехнологии.
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В среду, 6 ноября, на 72-м году жизни скончался академик Российской академии наук Константин Скрябин, сообщает РИА Новости.
Ученый стоял у истоков отечественной молекулярной биологии, генетической инженерии и биотехнологии.
Скрябин впервые в мире определил полную последовательность ДНК, кодирующих все рибосомные РНК дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Также он установил полную первичную структуру генома вируса X картофеля, первичную структуру всех генов, определяющих синтез витамина В2, и целого ряда генов животных, растений и микроорганизмов.
Генетик написал более 300 научных трудов и является соавтором 64 изобретений.