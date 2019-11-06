Путин назвал число предотвращенных ФСБ терактов

Только в 2019 году, за прошедшие девять месяцев, Федеральная служба безопасности РФ предотвратила почти 40 террористических атак. Об этом сообщил в среду российский президент Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами.

«Отметим, что за девять месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности», - сказал глава государства.

Российский лидер высоко оценил действия российских спецслужб в разных сферах, в том числе в противодействии иностранным структурам. Особо отметил Путин деятельность Службы внешней разведки РФ, которая, по его словам, проводит «системный глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз».