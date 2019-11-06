Виталия Кличко обвинили в госизмене и хищениях

Против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей возбуждено уголовное дело. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подозревают градоначальника в хищении денежнежных средств и злоупотреблении властью. Соответствующие сведения уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по требованию Высшего антикоррупционного суда.

С просьбой проверить деятельность столичного мэра Кличко в НАБУ обратились депутаты горсовета, которые заподозрили его в махинациях при реконструкции Шулявского моста.

В жалобе сообщается, что сам Виталий Кличко и его приближенные могли использовать бюджетные средства в личных целях, при том что смета расходов многократно завышена, сообщает агентство «Украинские новости».

Таким образом, уверены депутаты, мэр Киева не только совершал незаконные действия, но и содействовал обогащению за счет городской казны частных лиц.

Чуть позже в НАБУ поступило требование ускорить расследование в отношении Кличко по статье «Государственная измена». Среди приписываемых мэру Киева «грехов» самовольный захват земельных участков, незаконная застройка и реконструкция жилых и нежилых зданий в Киеве.