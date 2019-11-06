Катрин Денев госпитализирована в Париже в тяжелом состоянии
Об этом сообщило французское издание Le Parisien.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Hubert Boesl, Globallookpress
Актриса Катрин Денев была госпитализирована в тяжелом состоянии в Париже в ночь на среду, 6 ноября. О госпитализации 76-летней кинозвезды пишет французское издание Le Parisien.
Источники газеты не приводят подробности, отмечая лишь, что состояние Денев «достаточно серьезное» и врачи провели его «углубленное изучение».
BFMTV, в свою очередь, со ссылкой на окружение актрисы уточняет, что причиной госпитализации стало переутомление из-за насыщенного графика.