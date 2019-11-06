Львы растерзали слоненка на глазах туристов

В национальном парке Хванге в Зимбабве львы устроили маленькому слоненку засаду на водопое. Произошло все на глазах туристов, один из которых опубликовал видео нападения на YouTube.

На кадрах видно, что слоненок находился на водопое один, взрослых особей, способных его защитить, не было. В какой-то момент к животному сзади стал подкрадываться лев.

Вначале он шел настороженно, даже испугался, когда слоненок внезапно обернулся. Вскоре на помощь хищнику пришел его сородич. Как рассказали сотрудники национального парка, это была пара - лев и львица.

Дикие кошки осмелели, лев набросился на слоненка со спины и в два счета завалил его. Довольная львица с радостью присоединилась к ужину.