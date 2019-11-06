Украинские военные открыли огонь по окрестностям села Петровское

Населенный пункт Петровское в Донбассе, где на пятницу запланирована очередная попытка разведения сил, попал под интенсивный обстрел киевских силовиков.

Как сообщили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), за минувшие сутки они зафиксировали более 20 фактов нарушения режима тишины, украинские артиллеристы выпустили около 150 снарядов. Осколками смертельно ранило одного из ополченцев.

С начала недели это уже второй подобный случай. В понедельник на территории Луганской области военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате массированного удара бойцов ВСУ.

По словам местных жителей, интенсивность обстрелов возросла, когда контактная группа договорилась о разведении сил.

В минувший понедельник Киев в очередной раз сорвал попытку разведения в районе села Петровское. В МИД страны это объяснили нарушением режима тишины. Власти Украины заявили, что намеченное на 8 ноября разведение тоже может не состояться, если стрельба не прекратится.