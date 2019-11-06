Цензура международных оборотов: Лавров о «свободе слова» в СМИ на Украине

В Москве прошла конференция о свободе СМИ. Участники обсудили на ней нарушение прав журналистов и их дискриминацию, которые получают все большее распространение в странах ОБСЕ. По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в данном вопросе присутствует «атмосфера враждебности и недоверия», поэтому он встает так остро.

Цензура набирает международные обороты и превращается практически в холодную войну. Это также стало темой для обсуждений собравшихся на конференции. Лавров начал свое выступление с ситуации на Украине.

«До сих пор остаются нерасследованными убийства журналистов Андрея Стенина, Антона Волошина, Игоря Корнелюка и Анатолия Кляна, совершенные в 2014 году. На Украине заблокированы 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница, не говоря уже о запрете сотен книг и фильмов на русском языке», - заявил министр.

Одним из участников конференции также стал журналист Кирилл Вышинский, который знает, что такое «свобода слова» в отдельно взятой стране и который оказался неугоден киевской власти и провел более года в украинском заключении. Его обвиняли в шпионаже и предательстве родины только потому, что власти бывшего украинского президента Петра Порошенко была неудобна его позиция.

Как сказал Вышинский, российские журналисты терпят дискриминацию и преодолевают устроенные на пространстве ОБСЕ препятствия своей профессиональной деятельности.

«Важна вторая точка зрения. Российская журналистика - это вторая точка зрения, которую видеть и слышать не хотят. К сожалению, это так, и, с моей точки зрения, это является нарушением не только базовых принципов свободы слова, но и базовых принципов профессии», - заявил журналист.

На конференции говорили о том, что деление СМИ на «своих» и «чужих» - проблема не только России, но и стран Прибалтики и Лондона, где российские СМИ пытались прикрыть. Когда начинают звучать встречные голоса о том, что следует закрыть то или иное издание за неправдивые новости, в ответ слышатся слова Сергея Лаврова о том, что такими конференциями, которая состоялась в Москве, и следует подавать пример Европе в том, как необходимо принимать СМИ, и в том, что такое свобода слова.