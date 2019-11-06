Волна тепла накроет Москву в ближайшие дни

Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья аномальное потепление в ближайшие несколько дней. По прогнозам Гидрометцентра России, экстремальное повышение температуры будет сопровождаться усилением ветра, большой облачностью и обильными осадками.

Об этом «Звезде» рассказала научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. И если сегодня ночью и завтра вечером в столице возможен мокрый снег, то к выходным погода порадует жителей Центральной России устойчивым плюсом на термометрах.

«В воскресенье мы вновь окажемся в зоне вторжения южных воздушных масс и температура повысится до 6-11 градусов, то есть вполне возможны двузначные плюсовые значения. Такой вот нескучный прогноз. По предварительным расчетам, постепенное понижение температуры начнется с 12-го числа», - ответил Вильфанд.

Накануне температура в столице обновила исторический рекорд. Столбик термометра поднялся почти до 13 градусов тепла, что произошло впервые за всю историю инструментальных наблюдений.