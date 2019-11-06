Странные «ледяные яйца» усеяли берег Балтийского моря

Во время прогулки житель Финляндии Ристо Маттила наткнулся на странные объекты, которые буквально усеяли все побережье Балтийского моря на острове Хайлуото. Это были ледяные образования овальной формы, очень похожие на яйца.

Маттила сделал несколько снимков и опубликовал их в Instagram. Он сообщил, что за 25 лет жизни в непосредственной близости от моря ни разу не видел ничего подобного.

«Мы с женой стояли и восхищались замечательным природным явлением. С собой у меня была камера, и я решил запечатлеть это необычное зрелище для потомков», - рассказал мужчина.

Впрочем, специалисты заявили, что подобное не является чем-то сверхъестественным, хотя и происходит крайне редко. Чтобы на побережье сформировались ледяные шары овальной формы, должно совпасть сразу несколько факторов: температура воздуха и воды, близкая к замерзанию, скорость ветра, определенная периодичность приливов и отливов, песчаный, а не галечный пляж.

«Слишком сильный ветер помешал бы формированию шаров. Но, с другой стороны, если он спокоен, то вода просто замерзнет на пляже ровным слоем», - рассказал специалист Финского метеорологического института Джуни Вайнио.

Эксперт добавил, что встреча Маттилы с «ледяными яйцами» оказалась счастливой случайностью - обычно они появляются ночью и к утру уже исчезают.