Рогозин назвал дату первого пуска с Восточного в 2020 году

Первый пуск с космодрома Восточный в 2020 году состоится в апреле. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«С апреля следующего года начинаем активно стартовать с Восточного», - сказал он во время поездки на производственное объединение «Полет» в Омске.

Всего, как пишет ТАСС, запусков с Восточного в следующем году будет пять.

В Омск Рогозин, напомним, приехал для того, чтобы проконтролировать подготовку производства тяжелых ракет «Ангара». Они, как заявили в Роскосмосе, должны полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.