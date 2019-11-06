Медведев уволил замглавы Минприроды Владимира Логинова

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке замминистра природы и экологии Владимира Логинова. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Уточняется, что чиновник уволен по собственному желанию. Кто займет его пост, пока не сообщается.

Владимир Логинов был назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии в конце ноября 2018 года. Он отвечал за сферу обращения с отходами и госполитику в сфере охраны окружающей среды.