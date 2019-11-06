В Кремле подтвердили, что осужденный за шпионаж норвежец Берг попросил президента о помиловании

В Кремле подтвердили, что осужденный за шпионаж норвежец Фруде Берг попросил о помиловании. Он отбывает наказание в виде 14 лет лишения свободы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, прошение будет рассмотрено в соответствии с законами РФ.

«Ходатайство рассматривается в соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации, утвержденным указом президента России № 1500. Вся процедура там прописана», - заявил он.

Напомним, Московский городской суд приговорил Берга к заключению в апреле 2019 года. Он отбывает наказание в колонии строгого режима. По мнению следствия, норвежец собирал данные об атомных подводных лодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы.

Берг был задержан при получении секретных сведений от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем Федеральной службы безопасности. Виновным себя норвежец не признает.