Десятки поездов и электричек под Петербургом выбились из графика из-за снегопада

Жители Санкт-Петербурга столкнулись с настоящим транспортным коллапсом на железнодорожных путях под Колпино. Из-за снега с дождем контактные провода на участке Октябрьской железной дороги (ОЖД) покрылись наледью, и электрички встали.

По сообщениям очевидцев, которые в этот момент находились в вагонах, люди ожидали начала движения около четырех часов. В результате сбоя электропоезда на направлениях Волховстрой - Бабаево, Гатчина - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - Тосно курсировали с серьезным отставанием от графика.

«Для ликвидации последствий непогоды к местам затрудненного движения поездов направлена специальная техника - локомотивы с вибропантографами, гололедоочистительные устройства, также привлекаются дополнительные человеческие ресурсы. За ночь от наледи было очищено более тысячи километров контактной сети», - говорится в сообщении на сайте Октябрьской железной дороги.

В настоящее время восстановлением полноценного движения занимаются сотрудники оперативного штаба, созданного на ОЖД. Для пассажиров поездов дальнего следования, чья задержка в пути составила более четырех часов, организовано питание.

Прибывших в Санкт-Петербург после закрытия станций метро доставляют до вокзалов на бесплатных автобусах.