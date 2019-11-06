Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

От продолжительной болезни скончался российский актер театра и кино Виталий Жигалин. Информация об этом в среду, 6 ноября, появилась в Facebook Самарского академического театра драмы имени Горького. Там артист прослужил почти 25 лет.

«Он запомнится как импульсивный и харизматичный актер, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и человек с сильным волевым характером. Виталий Иванович был бесстрашным и решительным артистом, всегда отстаивал свое мнение и уникальную позицию на сцене», - говорится в сообщении.

Жигалину было 48 лет. Известным он стал благодаря таким фильмам и сериалам, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны-7», «Белая ночь».

Гражданская панихида пройдет в пятницу, 8 ноября, в Доме актера в Самаре.