В МИД РФ заявили о возможности скорой встречи в астанинском формате по Сирии
В МИД Казахстана ранее сообщали, что не получали запрос на проведение переговоров.
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Дата новой встречи по Сирии в астанинском формате прорабатывается, есть вероятность того, что переговоры будут проведены в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
«Уже в предстоящий период, достаточно близко такое мероприятие проведем», - сказал замглавы МИД РФ журналистам.
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди ранее заявлял, что страна не получала запрос на проведение переговоров в ноябре.
Урегулирование ситуации в Сирии регулярно обсуждается в Нур-Султане. Странами-гарантами перемирия в арабской республике выступают Россия, Турция и Иран.