В МИД РФ заявили о возможности скорой встречи в астанинском формате по Сирии

Дата новой встречи по Сирии в астанинском формате прорабатывается, есть вероятность того, что переговоры будут проведены в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Уже в предстоящий период, достаточно близко такое мероприятие проведем», - сказал замглавы МИД РФ журналистам.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди ранее заявлял, что страна не получала запрос на проведение переговоров в ноябре.

Урегулирование ситуации в Сирии регулярно обсуждается в Нур-Султане. Странами-гарантами перемирия в арабской республике выступают Россия, Турция и Иран.