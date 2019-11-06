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В МИД РФ заявили о возможности скорой встречи в астанинском формате по Сирии

Ивана Живкович
12:04 06.11.2019
В МИД Казахстана ранее сообщали, что не получали запрос на проведение переговоров.
В МИД РФ заявили о возможности скорой встречи в астанинском формате по Сирии
© Фото: Moscow-Live, flickr

Дата новой встречи по Сирии в астанинском формате прорабатывается, есть вероятность того, что переговоры будут проведены в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Уже в предстоящий период, достаточно близко такое мероприятие проведем», - сказал замглавы МИД РФ журналистам.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди ранее заявлял, что страна не получала запрос на проведение переговоров в ноябре.

Урегулирование ситуации в Сирии регулярно обсуждается в Нур-Султане. Странами-гарантами перемирия в арабской республике выступают Россия, Турция и Иран.

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