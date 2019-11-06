Рекордные снегопады: четыре российских региона занесло сугробами

Аномальные снегопады накрыли Архангельскую, Вологодскую, Новгородскую области и Республику Коми. За несколько дней намело метровые сугробы. Из-за налипания мокрого снега на высоковольтных проводах восстановительные бригады энергетиков вынуждены пробираться в удаленные районы расположения ЛЭП, преодолевая снежные заносы.

Одну из таких попыток энергетики опубликовали в Сети. Автомобиль с рабочими застрял среди сугробов в тот момент, когда дорогу перегородило упавшее под тяжестью снега дерево. Продолжить путь мужчины смогли только после расчистки дороги своими силами.

По прогнозам синоптиков, ближе к вечеру интенсивность снегопада упадет, а ночью он и вовсе прекратится. На смену непогоде придет значительное похолодание, предупредили метеорологи.