Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

Самая большая зарплата учителей среди всех регионов России была зафиксирована на Чукотке - там педагоги получают чуть более 99 тысяч рублей. Эту информацию за первые девять месяцев 2019 года на своем сайте опубликовал Росстат.

На втором месте располагается Ямало-Ненецкий автономный округ - 97,5 тысячи рублей. На третьей строчке находится Москва - 97,2 тысячи рублей.

В пятерку лидеров также входят Сахалин, Ненецкий АО и Магаданская область.

Самые маленькие зарплаты учителей зафиксированы в Ивановской области, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В этих регионах денежное вознаграждение педагогов колеблется от 24 тысяч рублей до менее чем 22 тысячи.

Согласно июльским данным Росстата, зарплату менее 14,7 тысячи рублей получают 20% работников сферы образования, выше 50 тысяч рублей - 15%.