В Алтайском крае погибли пять человек, двое из которых дети

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Алтайском крае пятерых человек, двое из которых дети. Трагический инцидент произошел утром 6 ноября.

В городе Бийске в жилом доме были обнаружены тела пяти человек без признаков жизни. Сотрудники следственных органов возбудили дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Предварительной причиной трагедии названо отравление угарным газом, вызванное неисправностью печи либо неправильной ее эксплуатацией. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.