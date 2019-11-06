«Овсянка, сэр!»: диетологи назвали самые полезные завтраки

С тем, что для здоровья человеку необходимо завтракать каждый день, согласны абсолютно все врачи. Что же касается состава завтрака, то тут мнения расходятся.

Точку зрения нескольких специалистов приводит РИА Новости. Например, главврач одной из клиник Дарья Русакова полезными считает блюда из яиц, творога, небольшого количества мяса, рыбы или птицы.

Врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева уверена, что лучшего завтрака, чем овсяная каша, нет. Ее она рекомендует готовить либо на воде, либо на молоке. По словам врача, овсянка долго остается в желудке, обволакивая и защищая его стенки.

Тем, у кого нет проблем с желудочно-кишечным трактом, диетологи разрешают есть английский завтрак, то есть бекон, сосиски, яичницу, тосты.

Скептически все специалисты относятся к йогурту. Этот продукт слишком быстро покидает желудок, тем самым нанося ему вред.

Врачи не рекомендуют есть на завтрак слишком сладкое или соленое, а также пить свежевыжатые соки, смузи и кофе - все это, по мнению специалистов, может стать причиной гастрита.