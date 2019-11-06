Обрушение аварийной девятиэтажки в Норильске попало на видео

В Норильске рухнул расселенный девятиэтажный дом. Бетонные перекрытия сложились за несколько секунд и превратились в руины на глазах у очевидцев.

Здание на Надеждинской улице готовилось под снос, поэтому на момент обрушения в нем никого не было, а сама территория была огорожена забором.

Тем не менее в непосредственной близости от падающих с грохотом обломков играли дети, что хорошо видно на опубликованных в Сети кадрах. Они с криком убегают по мере приближения облака пыли.

В результате обрушения никто не пострадал. В ближайшее время рабочие приступят к разбору завалов на месте бывшего строения.