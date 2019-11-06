Спецслужбы Таджикистана возложили на ИГ* ответственность за нападения на пограничников

Совершившие вооруженное нападение на погранзаставу на таджикско-узбекской границе являются сторонниками запрещенного в России ИГИЛ*. К таким выводам пришли в Комитете нацбезопасности Таджикистана.

«Боевики ИГ*, напавшие на погранзаставу на таджикско-узбекской границе, перешли туда со стороны Афганистана», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Инцидент произошел минувшей ночью, когда 20 вооруженных человек в масках атаковали погранзаставу № 4 «Ишкобод» войсковой части погранотряда «Султанабад» на границе Таджикистана и Узбекистана. В завязавшейся перестрелке пограничники уничтожили 15 нападавших, еще пятерых удалось захватить.

В бою с радикалами погиби два силовика - один пограничники и один сотрудник МВД Таджикистана. На место происшествия оперативно выехала оперативно-следственная группа.

Ранее министерством внутренних дел были опубликованы фотографии с места ЧП. На кадрах видны изрешеченные пулями автомобили, на которых приехали боевики. Всюду разбросаны тела и большое количество оружия. В настоящее время ведется расследование трагедии.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещена в РФ