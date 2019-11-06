В Новгородской области реки вышли из берегов

Новгородскую область накрыл мощный затяжной ливень, вследствие которого в регионе за три дня выпало количество осадков, равное месячной норме. Произошел разлив рек.

© chp53_novosti, Instagram

В двух районах области из-за непогоды объявили режим чрезвычайной ситуации. Водой от Большой земли оказались отрезаны семь населенных пунктов, подтопило десятки домов. Пострадавшим от наводнения людям организовали доставку воды и продуктов.

© chp53_novosti, Instagram

При этом эвакуация на настоящий момент не объявлена. Потоп постепенно достиг и самого Великого Новгорода. Местные жители выкладывают в социальные сети множество снимков нахлынувшей воды, по которым становится ясен масштаб бедствия.