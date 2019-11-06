Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Роспотребнадзор рассказал о правилах приема БАДов

Ивана Живкович
10:39 06.11.2019
Лучшим способом обеспечить организм необходимыми питательными веществами является рациональное питание, уверены в ведомстве. Усиленно принимать БАДы необходимо вегетарианцам и веганам.
Роспотребнадзор рассказал о правилах приема БАДов
© Фото: Pixabay

Два главных правила для лучшего усвоения биологически активных добавок к пище - это время приема и сочетаемость препаратов с витаминами и продуктами. Об этом говорится в памятке Роспотребнадзора.

Дело в том, что многие БАДы могут не только не оказать положительное влияние, если их принять, к примеру, вечером, а не утром, но и пагубно сказаться на организме. Негативный эффект может появиться и при сочетании добавок с определенными видами лекарств.

В Роспотребнадзоре советуют относиться к приему БАДов с осторожностью и запомнить несколько правил.  

Мультивитамины и минеральные вещества лучше всего принимать утром и в обед, разделяя порцию на две дозы. Безопаснее делать это во время приема пищи, потому что некоторые группы витаминов натощак могут вызвать боли в желудке и тошноту. Принимать жирорастворимые витамины стоит с небольшим количеством жира (например, яйцом или растительным маслом), но не злоупотреблять.

© Pixabay

Два самых популярных среди россиян витамина - кальций и магний - имеют разницу во времени приема. Так, первый можно употреблять в течение дня, второй - строго на ночь. Но если человек принимает и кальций, и магний, то делать это лучше одновременно в пропорции 1:1.

Стоит помнить, что кальций не стоит употреблять с цинком и железом - он препятствует их усвоению.

Также железо и цинк плохо сочетаются с витамином Е.

© Pixabay

Витамин В12, который достаточно плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта, лучше всего принимать натощак. Он может негативно взаимодействовать с большим перечнем лекарств, поэтому перед приемом этого витамина Роспотребнадзор рекомендует проконсультироваться с врачом.

Отдельно от других БАДов стоит употреблять клетчатку. Эти неперевариваемые пищевые волокна могут препятствовать усвоению жиров организмом.

Что касается псиллиума, то лучшее время для приема - через два часа после еды.

Пробиотики, которые помогут организму поддержать и восстановить нормофлору, следует есть натощак, а для лучшего усвоения - сократить потребление обработанных продуктов и сахара.

© Pixabay

Все антиоксидантные биологически активные добавки являются жирорастворимыми, поэтому принимать их надо с жирной пищей.

Роспотребнадзор сообщает, что чем разнообразнее и полноценнее питание, тем меньше человеку требуется БАДов. Особое внимание на прием добавок стоит обратить вегетарианцам и веганам, которые не употребляют продукты животного происхождения, содержащие в себе многие важные питательные вещества.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.11.2019, 08:52
На Украине пропали материалы по «делам Майдана»
Дата06.11.2019, 12:22
Индийские военные примут участие в параде на Красной площади 9 мая
Дата05.11.2019, 22:48
«Зенит» уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата06.11.2019, 11:33
От «Тайфуна» до «Лотоса»: разработчик о новых системах десантирования для ВДВ
Дата06.11.2019, 10:34
Шереметьево-3: кто стоял за авиахулиганом Матиасом Рустом, посадившим самолет на Красной площади
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:22 Армия
Индийские военные примут участие в параде на Красной площади 9 мая
12:11 Спорт
Защитник «Зенита» Ракицкий ушел из сборной Украины
12:05 В стране и мире
Видео
Десятки поездов и электричек под Петербургом выбились из графика из-за снегопада
12:04 В стране и мире
В МИД РФ заявили о возможности скорой встречи в астанинском формате по Сирии
12:00 В стране и мире
Видео
В Алтайском крае погибли пять человек, двое из которых дети
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Тайна Ледового побоища: на дне Чудского озера зафиксирована аномалия
Жителям Земли предрекли «неописуемые страдания»
Видео
Задержанный кот-наркокурьер передан в приют и ищет новых хозяев
Черный список диетолога: врач перечислила самые опасные десерты
NI: США должны признать Крым для улучшения отношений с РФ
Видео
Дорога жизни: как военная полиция РФ завершила второе патрулирование в Сирии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.