Роспотребнадзор рассказал о правилах приема БАДов

Два главных правила для лучшего усвоения биологически активных добавок к пище - это время приема и сочетаемость препаратов с витаминами и продуктами. Об этом говорится в памятке Роспотребнадзора.

Дело в том, что многие БАДы могут не только не оказать положительное влияние, если их принять, к примеру, вечером, а не утром, но и пагубно сказаться на организме. Негативный эффект может появиться и при сочетании добавок с определенными видами лекарств.

В Роспотребнадзоре советуют относиться к приему БАДов с осторожностью и запомнить несколько правил.

Мультивитамины и минеральные вещества лучше всего принимать утром и в обед, разделяя порцию на две дозы. Безопаснее делать это во время приема пищи, потому что некоторые группы витаминов натощак могут вызвать боли в желудке и тошноту. Принимать жирорастворимые витамины стоит с небольшим количеством жира (например, яйцом или растительным маслом), но не злоупотреблять.

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Два самых популярных среди россиян витамина - кальций и магний - имеют разницу во времени приема. Так, первый можно употреблять в течение дня, второй - строго на ночь. Но если человек принимает и кальций, и магний, то делать это лучше одновременно в пропорции 1:1.

Стоит помнить, что кальций не стоит употреблять с цинком и железом - он препятствует их усвоению.

Также железо и цинк плохо сочетаются с витамином Е.

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Витамин В12, который достаточно плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта, лучше всего принимать натощак. Он может негативно взаимодействовать с большим перечнем лекарств, поэтому перед приемом этого витамина Роспотребнадзор рекомендует проконсультироваться с врачом.

Отдельно от других БАДов стоит употреблять клетчатку. Эти неперевариваемые пищевые волокна могут препятствовать усвоению жиров организмом.

Что касается псиллиума, то лучшее время для приема - через два часа после еды.

Пробиотики, которые помогут организму поддержать и восстановить нормофлору, следует есть натощак, а для лучшего усвоения - сократить потребление обработанных продуктов и сахара.

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Все антиоксидантные биологически активные добавки являются жирорастворимыми, поэтому принимать их надо с жирной пищей.

Роспотребнадзор сообщает, что чем разнообразнее и полноценнее питание, тем меньше человеку требуется БАДов. Особое внимание на прием добавок стоит обратить вегетарианцам и веганам, которые не употребляют продукты животного происхождения, содержащие в себе многие важные питательные вещества.