На КПП в Таиланде расстреляли 15 человек

В перестрелке на юге Таиланда убиты 15 человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Трагедия произошла на контрольно-пропускном пункте в провинции Яла. В совершении расправы над людьми местные власти подозревают вооруженных повстанцев, которые уже много лет добиваются автономии для южных регионов королевства.

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Все произошло около полуночи. В темноте вооруженная группа людей проникла на КПП со стороны каучуковой плантации и открыла огонь. Радикалов пытались задержать, однако они использовали взрывчатку и смогли скрыться с места преступления, сообщает портал Russian.News.SN

Местные власти усилили меры безопасности, сотрудники спецслужб ведут поиск нападавших. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые восстанавливают истинную картину происшествия.

Яда - одна из четырех провинций Таиланда с преимущественно мусульманским населением. До 1909 года она и две соседние области входили в состав Малайского мусульманского султаната.

По данным портала Deep South Watch, который отслеживает активность сепаратистов на юге страны, с 2004 года в этих регионах погибло около семи тысяч человек.