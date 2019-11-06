«Грабеж нефтяных ресурсов»: политолог назвал главную цель Трампа в Сирии

Военный политолог Александр Перенджиев рассказал о том, какие подлинные приоритеты США были обозначены американскими военнослужащими в Сирии. По его словам, сейчас главной миссией Соединенных Штатов является защита сирийских нефтяных районов. Об этом Перенджиев заявил в эфире радио Sputnik.

Член экспертного совета «Офицеры России», он считает, что решением о проведении расширенной военной миссии для защиты нефтяных месторождений президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что ему действительно интересно в регионе.

«Трамп четко показал, что речь идет не о пресловутой борьбе с терроризмом, хотя этим термином прикрывались американские президенты, а главная задача США - грабеж нефтяных ресурсов САР. Теперь, когда США будут заявлять, что якобы готовы в той или иной стране бороться с терроризмом, мы тут же будем обращать внимание, есть ли там какие-то важные ресурсы», - заявил Перенджиев.

Ранее в МИД России подсчитали, сколько нефти ежемесячно незаконно вывозят из Сирии США. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что это осуществляется в обход своих же санкций, а сумма вывезенной нефти каждый месяц достигает 30 миллионов долларов.