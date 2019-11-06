Россия выполнит наблюдательные полеты над Германией и Италией

Россия выполнит наблюдательные полеты над территориями Германии и Италии в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он подчеркнул, что взлеты будут проведены с аэродрома открытого неба Кельн-Бонн на российском самолете наблюдения Ту-154М ЛК-1, а также с аэродрома Чампино - на Ан-30Б.

Российские самолеты наблюдения осуществят полеты максимальной дальностью 1300 километров над Германией и 2015 километров над Италией по согласованным с наблюдаемыми сторонами маршрутам.

Порядок применения аппаратуры наблюдения на бортах воздушных средств и соблюдение положений, предусмотренных Договором, проконтролируют немецкие и итальянские специалисты.

В Минобороны РФ добавили, что наблюдательные полеты выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также для упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

В конце октября Россия совершила наблюдательный полет над Латвией: тогда Ан-30Б преодолел около 800 км над территорией государства.