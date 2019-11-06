Российские инспекторы посетят военный объект в Бельгии

Представители Министерства обороны РФ обследуют военный объект на территории Бельгии. Инспекторам предстоит оценить достоверность имеющейся о нем информации, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

На проверку военного объекта они отправятся 6 ноября – она будет проходить в течение одного дня, уточнил он. Инспекторы посетят объект в месте его обычного расположения в мирное время.

«Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники», - отметил Рыжков.

Проверка проходит в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Он предусматривает широкий обмен информации о военных силах и оборонном планировании.