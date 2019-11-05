Черный список диетолога: врач перечислила самые опасные десерты

Дешевые сладости, в производстве которых используются сахар и трансжиры, опасны для здоровья. Об этом предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина. Медик напоминает, что в категорию нежелательных для употребления в пищу попадает и одно из любимых лакомств детей - пончики. Их жарят в кипящем масле, а в начинку добавляют химикаты, которые имитируют или усиливают вкус.

В оформлении таких угощений зачастую используются красители неорганического происхождения. Именно поэтому кондитерские изделия с ярким цветом и выразительным запахом приобретать не стоит, уверена Соломатина.

«Подобные изделия бюджетны, так как трансжиры и химические ароматизаторы вкупе с красителями стоят совсем немного. Они продаются штучно или вразвес, их покупают. Но подобное пирожное - просто "бомба" для желудка», - заявила врач в интервью «Вечерней Москве».

Россыпи импортного детского мармелада всех цветов и вкусов также должны насторожить родителей, уверяет специалист. По консистенции такие сласти напоминают резинку, что говорит о применении в них химических загустителей, тогда как настоящий мармелад делается из агар-агара, напоминает эксперт в области питания.

По мнению врача, нельзя также увлекаться сладкой газировкой, которая стоит особняком в списках вредных продуктов.

«По сути, это жидкость с большим количеством сахара и химических добавок, которую подвергли газации. Углекислый газ раздражает слизистую, он ускоряет всасывание этой смеси», - добавила диетолог.

В газированной воде содержится фосфорная кислота. За этим названием скрывается химикат, который вымывает кальций из организма. Кроме того, в сладкой газировке в избытке кофеин, который оказывает на организм возбуждающее действие, отметила врач-диетолог.