Метеорологи переоценили значимость температурного рекорда

Резкое потепление, о котором в течение нескольких дней предупреждали жителей столицы, оказалось вовсе не рекордным. Такое мнение в разговоре со «Звездой» высказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, во вторник воздух в столице действительно может прогреться до 14 градусов тепла, но по сравнению с другими днями начала ноября этот рекорд низкий.

«У нас рекорды московские для начала ноября - как до этого дня, так и после этого дня - существенно выше, поэтому ничего необычного здесь нет. Просто не попадало тепло на 5 ноября, а сегодня попало», - рассказал Леус.

Метеоролог добавил, что сильного потепления москвичам стоит ждать после полудня. Но не исключено, что пойдет дождь.

Ранее в Гидрометцентре РФ заявили о полуторавековом рекорде тепла в столице. Прежний максимум для 5 ноября был зарегистрирован в 1922 и 2013 годах, когда температура поднялась до 10,3 градуса.