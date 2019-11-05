Минфин отметил рекордный рост доходов от повышения НДС

От повышения ставки НДС российский бюджет в следующие три года дополнительно получит более двух триллионов рублей. Самая большая сумма, 737 миллиардов, придется на 2022 год. Это следует из обновленных документов Минфина, сообщает РБК.

Таким образом, как подсчитали в министерстве финансов, рост поступлений только от НДС превысит инфляцию - 7% против 4%. Это значит, что эти дополнительные доходы будут расти в реальном выражении.

Ставка НДС была повышена с 18% до 20% с начала 2019 года. Она является одним из главных источников дохода для федерального бюджета. По данным Минфина, только за девять месяцев текущего года общая сумма поступлений увеличилась на 16 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достигла 3,16 триллиона рублей. По ввозному НДС рост составил 14% - до двух триллионов рублей.