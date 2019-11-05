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Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего главы города Киселевска

Вадим Иванов
08:23 05.11.2019
О поимке участников вооруженного нападения сообщили утром 5 ноября в МВД России.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

В МВД сообщили о задержании двух подозреваемых в вооруженном нападении на дом бывшего мэра города Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева, во время которого мужчина погиб от огнестрельных ранений.

Подозреваемыми оказались ранее не судимые жители города Белово 35 и 49 лет. Как считают в полиции, нападение они совершили с целью ограбления.

«Один из задержанных исполнял роль водителя и доставлял двух подельников к месту совершения планируемого разбойного нападения», - уточнили в МВД.

Третий из нападавших во время перестрелки был убит самим Лаврентьевым, который защищался от преступников при помощи пистолета. Его опознали как ранее судимого 45-летнего жителя Белово, занимавшегося одним из силовых видов спорта.

СК РФ по факту случившегося возбудил ранее уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц».

«В ходе расследования данного преступления будет проверена причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории области», - сообщили в Следственном комитете.

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