Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего главы города Киселевска

В МВД сообщили о задержании двух подозреваемых в вооруженном нападении на дом бывшего мэра города Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева, во время которого мужчина погиб от огнестрельных ранений.

Подозреваемыми оказались ранее не судимые жители города Белово 35 и 49 лет. Как считают в полиции, нападение они совершили с целью ограбления.

«Один из задержанных исполнял роль водителя и доставлял двух подельников к месту совершения планируемого разбойного нападения», - уточнили в МВД.

Третий из нападавших во время перестрелки был убит самим Лаврентьевым, который защищался от преступников при помощи пистолета. Его опознали как ранее судимого 45-летнего жителя Белово, занимавшегося одним из силовых видов спорта.

СК РФ по факту случившегося возбудил ранее уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц».