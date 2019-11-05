В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно брать микрозаймы

Перед тем как обратиться в микрофинансовую организацию, необходимо проверить, входит ли она в государственный реестр МФО, рассказали в Роспотребнадзоре. Сделать это можно на официальном сайте Банка России или в специальном электронном справочнике.

Следующая рекомендация Роспотребнадзора - не соглашаться на кредит слишком быстро. По закону гражданин имеет право в течение пяти дней ознакомиться с условиями договора.

«В это время у вас есть возможность принять взвешенное решение, изучить памятки и условия договора, посоветоваться с близкими. Вы имеете право попросить выдать Вам подписанные индивидуальные условия кредитования», - уточнили в ведомстве.

Подходить к оформлению кредита, напоминают в Роспотребнадзоре, нужно всегда с «холодной головой» - оценить свои доходы и размер ежемесячного платежа по кредиту с учетом процентов. Максимальная процентная ставка по краткосрочному займу сроком до одного года составляет 1% в день.

Также не стоит оформлять кредит под залог недвижимости - есть риск остаться без жилья.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует всегда полностью читать условия договора и не подписывать документ без согласия хотя бы по одному из пунктов.