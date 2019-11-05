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При пожаре в Башкирии погибли мать и двое малолетних детей

Егор Левин
08:16 05.11.2019
Погибшей женщине было 29 лет, ее детям - восемь лет и два года.
© Видео: Инцидент Башкортостан, Vk © Фото: Инцидент Башкортостан, VK

При пожаре в селе Верхние Татышлы в Башкирии погибли молодая мать и двое детей. Трое мужчин доставлены в больницу.

Сообщение о пожаре поступило в местное управление МЧС РФ около 4 часов утра. Погибшей женщине было 29 лет, детям - два года и восемь лет.

Видео тушения пожара опубликовано в сообществе «Инцидент Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте». В настоящий момент на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, а также пожарные, в том числе эксперты пожарной лаборатории, МЧС и врачи.

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