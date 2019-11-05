При пожаре в Башкирии погибли мать и двое малолетних детей

При пожаре в селе Верхние Татышлы в Башкирии погибли молодая мать и двое детей. Трое мужчин доставлены в больницу.

Сообщение о пожаре поступило в местное управление МЧС РФ около 4 часов утра. Погибшей женщине было 29 лет, детям - два года и восемь лет.

Видео тушения пожара опубликовано в сообществе «Инцидент Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте». В настоящий момент на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, а также пожарные, в том числе эксперты пожарной лаборатории, МЧС и врачи.