Названы самые интересные для россиян профессии

Самой интересной профессией, по мнению российских граждан, стала профессия дизайнера, за нее проголосовали 31,8% опрошенных. Такие данные RT предоставили в сервисе по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

На втором месте оказалась профессия журналиста. Ее считают интересной 28,9% респондентов.

На 5% отстают артисты (23,8%), чуть меньше баллов у врачей (22,1%). Работу ученого и пилота занимательной признают около 20% принявших участие в опросе.

А самыми неинтересными, по оценке россиян, стали работы официанта, курьера, продавца, полицейского и финансиста.