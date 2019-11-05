В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на занятия спортом

Закон о налоговых вычетах на расходы граждан на фитнес-услуги может быть принят к лету 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

Законопроект уже поступил в правительство, его рассмотрят в ближайшее время. Предполагается, что в Госдуму документ внесут в декабре, а первое чтение состоится до конца года.

Согласно закону россияне смогут компенсировать 13% от расходов на физкультурно-оздоровительные услуги за счет возврата НДФЛ. Гутенев уточнил, что максимальная сумма составит 120 тысяч рублей, то есть у налогоплательщиков появится возможность получить обратно до 15,6 тысячи рублей.

Эта мера, по мнению депутатов, будет мотивировать людей к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.

При этом вычет будет распространяться не на все. Например, он не затронет посещение футбольных матчей и покупку спортивного оборудования. Также, как считают некоторые юристы, после появления льготы недобросовестные организации могут повысить цены на свои услуги.