США продолжают зависеть от российских РД-180

Несмотря на введенные в отношении Москвы санкции, США продолжают зависеть от поставок ракетных двигателей РД-180. Такое мнение в одной из статей издания National Interest высказал бывший советник комитета Палаты представителей по разведке Энди Кейзер.

Космические исследования представляют для военных, разведки и экономики США особую важность. Однако большая часть американцев, по словам Кейзера, даже не догадывается, что ВВС страны запускают в космос объекты с помощью ракет, оснащенных российскими двигателями РД-180.

По закону, они должны прекратить их использование к 31 декабря 2022 года. Как пишет Кейзер, такой отказ с целью избавления зависимости от «противника» ранее инициировал Конгресс.

В настоящее время ВВС США выбирают между двумя новыми поставщиками ракет-носителей американского производства. Они, по подсчетам специалистов отрасли, будут обеспечивать пуски систем нацбезопасности в течение следующих 10 лет.

Впрочем, Кейзер не исключает, что к 2022 году американцы не успеют собрать двигатели, и стране придется пользоваться российским оборудованием как минимум до 2024 года. В таком случае, заключает автор статьи, в законе США может появиться понятие «альтернативный носитель».

РД-180 – российский двухкомпонентный жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла. Он был создан в середине 1990-х годов, производится «НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко»