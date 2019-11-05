Суд отказался вызывать Пугачеву и Галкина по делу о покушении на Киркорова

Шоумена Максима Галкина и его супругу, примадонну Аллу Пугачеву, отказались вызывать как свидетелей по делу о покушении на эстрадного певца Филиппа Киркорова. Документы повторно направили в суд, однако, ходатайство стороны защиты о допросе свидетелей не удовлетворили.

Адвокат Киркорова Исрафил Гададов в момент разбирательств внес всех звезд эстрады в список свидетелей, но его прошение было отклонено. Таким образом, защита не добилась выполнения своих требований на протяжении вот уже нескольких рассмотрений дела. Об этом пишет издание «Коммерсант».

Напомним, в 2017 году боевики собирались устроить взрыв в ресторане, в котором должен был выступать Филипп Киркоров, однако, непосредственно у стен заведения они поняли, что полиции вокруг слишком много, и прорваться внутрь, чтобы заложить взрывчатку, не получится. В октябре того же года всех четверых преступников задержали.