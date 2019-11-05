В Греции задержали фуру с полуживыми мигрантами

На северо-востоке Греции задержали грузовик-рефрижератор, который перевозил нелегальных мигрантов. Контейнеровоз двигался по платной дороге и был остановлен в пункте сбора платежей.

Как сообщает греческое издание Kathimerini, при досмотре был обнаружен 41 мигрант. В полиции подчеркнули, система охлаждения все это время не работала. Однако многим из нелегалов все равно потребовалась помощь, так как в фуре практически нечем было дышать. Восьмерых из них отправили в больницу, остальных – в пункт временного размещения.

По предварительным данным, задержанные являются беженцами из Афганистана в возрасте от двадцати до тридцати лет. Куда и зачем их везли, пока не известно.

Водитель грузовика, гражданин Грузии, арестован. Его обвиняют не только в нарушении миграционных законов, но и в отсутствии водительских прав.

Ранее подобный случай произошел в Великобритании, где был обнаружен грузовик с телами 39 погибших мигрантов. Они пытались въехать в страну из Вьетнама. Людей долгое время везли в рефрижераторе, и они замерзли насмерть.