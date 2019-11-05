Вертолет с президентом Боливии едва не рухнул из-за поломки хвоста

В Боливии произошло чрезвычайное происшествие с вертолетом президента Эво Моралеса. Борт совершил экстренную посадку из-за возникших неполадок.

Как сообщается, неприятности начались еще при взлете. Вертолет долгое время не мог набрать нужную высоту, а вскоре был вынужден вновь садиться.

Но и при этом он начал заваливаться на бок и не упал лишь благодаря мастерству пилота. Моралес и его сопровождающие в результате происшествия не пострадали. Предварительно, причиной случившегося стала поломка хвостового винта.