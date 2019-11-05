Появились новые кадры убийства экс-мэра Киселевска

Опубликовано новое видео с места убийства бывшего мэра города Киселевска в Кемеровской области Сергея Лаврентьева. На камеру наблюдения попала перестрелка во дворе его частного дома.

На кадрах, которые публикует паблик Mash, можно увидеть, как вооруженный Лаврентьев вместе с работником движутся вдоль забора. Вслед за этим происходит перестрелка.

Лаврентьева, который руководил Киселевском почти 16 лет – до 2018 года, застрелили 31 октября на территории собственного дома. По одной из версий, экс-градоначальник стал жертвой разбойного нападения. Обороняясь от злоумышленников, он успел смертельно ранить одного из них. Свидетелем по делу проходит работник Лаврентьева, который в ту ночь вышел вместе с хозяином, когда налетчиков заметили во дворе.