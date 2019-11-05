Россияне назвали самых популярных разведчиков

Самыми известными разведчиками России оказались Рихард Зорге, персонаж литературы и кино Макс Отто фон Штирлиц и Николай Кузнецов. В список также вошел президент страны Владимир Путин, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, приуроченного ко Дню военного разведчика.

На вопрос о том, какие российские и иностранные разведчики им известны, большинство респондентов – 69% – ответить затруднились. Имя Зорге назвало 15% опрошенных, Штирлица – 8%, Кузнецова – 5%. Путина самым известным разведчиком считают 4%. Также упоминались Адольф Абель (3%), Ким Филби (3%) и Анна Чапман (1%).

К пятому ноября – профессиональному празднику разведчиков – россиян также спросили о любимом фильме про разведчиков. Большинство зрительских симпатий досталось телефильму «Семнадцать мгновений весны» (43%). На второе место попала лента «Щит и меч» (5%), третье разделили «Тетралогия о Михаиле Тульеве» и «Подвиг разведчика» (по 3%), сообщает РИА Новости.