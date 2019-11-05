В Facebook представили новый логотип компании
В новом логотипе название написано заглавными буквами, а сама надпись выполнена специально созданным шрифтом.
© Фото: Antonio Lucio newsroom.fb.com
Компания Facebook обновила свой логотип, чтобы его можно было отличить от изображения социальной сети.
Как уточнили в пресс-службе компании, в новом логотипе название написано заглавными буквами, а сама надпись выполнена специально созданным шрифтом.
«Мы представляем новый логотип компании и еще больше отделяем компанию Facebook от приложения Facebook, которое сохранит свой дизайн», - говорится в сообщении.
В компании добавили, что логотип появится в надписи from Facebook, которая расположена на стартовых страницах приложения Instagram и, например, мессенджера WhatsApp.
Обновленный логотип компании в своем аккаунте в Facebook разместил основатель соцсети Марк Цукерберг.