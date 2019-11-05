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Названы способы компенсировать недостаток солнечного света

Наталия Майорова
04:57 05.11.2019
Эксперты отмечают, что яркая одежда и аксессуары тоже могут компенсировать недостаток солнца.
Названы способы компенсировать недостаток солнечного света
© Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress

Недостаток солнечного света может негативно влиять не только на психологическое, но и на физическое здоровье человека. Избежать нежелательных осложнений можно, если наладить режим сна. Также рекомендуется употреблять жирную морскую рыбу, заниматься спортом и проводить время с приятными людьми.

Эксперты отмечают, что яркая одежда и аксессуары тоже могут компенсировать недостаток солнца.

По словам психолога Ильи Шабшина, если человек здоров и у него в жизни все хорошо, то он малочувствителен к изменению погоды. Однако у большинства людей есть слабые места в работе организма, в связи с чем недостаток солнечного света может стать причиной ухудшения настроения и привести к печали, пессимизму и апатии.

Также полезно включать дома яркий желтый свет, а в дождь, например, брать с собой яркий зонтик. В интерьер дома рекомендуется добавить разноцветные подушки и пледы, отметил Шабшин.

«Еще очень полезно не замыкаться в четырех стенах в одиночестве, а общаться с людьми, с которыми приятно быть вместе. Создавать себе позитивные эмоции и хорошее настроение», - цитирует психолога РИА Новости.

По словам врача терапевта Елены Тихомировой, недостаток солнца может вызывать у человека дефицит витамина D, а также замедлить метаболическую активность. Именно поэтому в серую осеннюю погоду следует уделять особое внимание питанию: есть морскую капусту и печень трески.

Витамин D можно принимать и в качестве витаминов, однако перед этим необходимо сдать анализ крови и проконсультироваться со специалистом, добавила Тихомирова.

Что же касается режима сна, то спать ложиться следует до 23:00, чтобы организм успел восстановиться после тяжелого дня.

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